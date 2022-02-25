В условиях санкций Белоруссия и Россия наращивают товарооборот

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия укрепляют партнерство и наращивают товарооборот в условиях санкций, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на рабочей встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в пятницу.

"И это все несмотря на непрекращающиеся и усиливающиеся санкции и иные нападки как на Белоруссию, так и на Россию со стороны коллективного Запада", - приводит слова Головченко госагентство БелТА.

Премьер-министр Белоруссии отметил, что товарооборот двух стран растет, в 2021-м достигнут лучший результат торговли за последние годы. В сложный для обеих стран период в экономике Головченко выступил с предложением синхронизировать подходы России и Белоруссии к антисанкционным мероприятиям. "То, как мы реагируем на санкции, является примером успешного партнерства и союзнических отношений, которые проверяются на деле и укрепляются в этой непростой обстановке", - подчеркнул Головченко.

Также Головченко рассказал о работе по углублению белорусско-российской интеграции. "Реализуя достигнутые в прошлом году договоренности, которые скреплены декретом Высшего госсовета, мы выйдем на новые рубежи. Работа по этим направлениям организована, проводится контроль за ее выполнением", - сказал Головченко. Он выразил уверенность, что к середине текущего года будет заключен один из самых важных в этом пакете договоров - о принципах взимания косвенных налогов. Также согласован договор в сфере таможенного дела, в конструктивном ключе решили все вопросы.

Головченко отметил, что достигнута высочайшая динамика в совместной работе: главы государств часто общаются, члены правительств находятся в постоянном контакте. Постоянно действующая группа рассматривает на уровне вице-премьеров актуальные вопросы взаимодействия. "Причем такие вопросы возникают часто, во многом в результате навязанных нам извне сложностей. По большинству из них мы находим приемлемые и выгодные для нас решения", - подчеркнул премьер-министр.