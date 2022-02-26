В комитете Думы прокомментировали возможность возврата смертной казни в РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков Фото: Анна Исакова/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Думы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков считает, что юридически Россия уже может начать применять смертную казнь, для этого нужна только политическая воля.

"Моратория у нас не существует на смертную казнь, он закончился больше 10 лет назад - после того, как у нас был создан суд присяжных в последнем субъекте РФ. Суды вправе эти приговоры назначать", - сказал Синельщиков "Интерфаксу" в субботу, комментируя вопрос о возвращении смертной казни в РФ в связи с приостановлением членства России в Совете Европы.

По его словам, юридически нет препятствий к назначению смертной казни, но одна из причин, почему такие приговоры не выносятся - отсутствие в стране специальных камер и исполнителей. "Естественно, нет и людей, которые этим занимались. То есть исполнять приговоры некому", - добавил Синельщиков.

Парламентарий считает, что для применения приговоров в силу достаточно политического решения руководства страны. "Тут, по существу, воля президента - и все", - отметил собеседник агентства.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о приостановке членства России в Совете Европы и ПАСЕ, посчитал это поводом для выхода страны из этих объединений, а также "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений, в том числе смертной казни, которая активно применяется в США и Китае".