Патриарх Кирилл призвал молиться о мире на "русской земле"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей воскресной проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил, что молится о мире на "русской земле", к которой он отнес Украину, Белоруссию и Россию.

"Пусть господь хранит землю русскую! Когда говорю "русскую", употребляю древнее выражение из "Повести временных лет" - "откуда есть пошла русская земля", куда входят Россия, Украина, и Белоруссия, и другие племена и народы", - сказал патриарх, обращаясь к прихожанам.

Он также призвал всех верующих Русской православной церкви и в храме, и дома молиться за восстановление мира на всех этих землях и таким образом не позволить проложить между украинцами и русскими черту, "обагренную кровью братьев".

"Не дай бог, чтобы нынешняя политическая ситуация в близкой нам братской Украине была направлена на то, чтобы злые силы, которые всегда боролись с единством Руси и Русской церкви, одержали верх", - продолжил патриарх.

По мнению первоиерарха, залогом такого братства является единая Православная церковь, которая на Украине представлена Украинской православной церковью, возглавляемой митрополитом Онуфрием. "Пусть господь хранит церковь нашу в единстве, пусть господь оградит народы, входящие в единое пространство Русской православной церкви, от междоусобной брани", - сказал глава РПЦ.

Он считает, что "нельзя дать посмеяться над нами темным и враждебным внешним силам, нужно делать все, чтобы сохранять мир между нашими народами и одновременно ограждать наше общее историческое отечество от всех тех действий извне, которые могут разрушить это единство".