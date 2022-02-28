Песков заявил, что российско-украинские переговоры должны идти в тишине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют перспективы российско-украинских переговоров, в том числе запросные позиции.

"Я предлагаю все-таки дождаться переговоров. Я не стал бы анонсировать какие-то запросные позиции и так далее. Все-таки переговоры эти должны идти в тишине", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие цели у России на этих переговорах.

При этом он добавил: "Мы, единственное, весьма сожалеем, что эти переговоры не начались сутки назад, а возможность такая была. Вы знаете, что наша делегация там давно уже ждет, в Белоруссии, и переговоры могли начаться и ночью тоже, наша делегация была готова и в 12 ночи, и в час ночи, и в два ночи, но оппоненты прилетели только сейчас".

"Будем надеяться, что в эти минуты как раз начинаются эти переговоры. Еще раз повторяю, не хочу ничего анонсировать, давайте дадим возможность переговорщикам посидеть", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он предположил, что затем переговорщики, возможно, проинформируют об итогах.