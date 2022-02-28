В Минобороны РФ заявили об участии в операции на Украине только офицеров и контрактников

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В военной операции России на Украине участвуют только офицеры и контрактники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подчеркну, что в специальной военной операции от российских вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава", - сказал Конашенков в понедельник.

Он отметил, что "все населенные пункты, перешедшие под контроль Вооруженных сил Российской Федерации, продолжают жить в обычном режиме".

"Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт. Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни", - добавил официальный представитель министерства.