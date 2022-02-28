Жителя ХМАО заподозрили в краже 34 тонн труб с месторождений

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе задержан житель Мегиона, подозреваемый в краже в общей сложности 34,176 тонны металлических труб на месторождении, сообщает межмуниципальный отдел МВД "Нижневартовский".

Обворованные энергетики оценили похищенное более чем в 350 тысяч рублей.

В краже заподозрили 36-летнего мастера в подрядной организации. В составе бригады он ликвидировал нефтяные скважины на островах реки Обь и решил похитить демонтированные трубы, полагает следствие.

"Так как кустовая площадка находилась на острове, он через своих знакомых нанял баржу и спецтехнику для транспортировки похищенного, при этом работникам он сказал, что труба принадлежит лично ему. После чего фигурант с нанятыми рабочими переправили на барже похищенное имущество через реку Обь и сдали в один из пунктов приема металлолома за 260 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе полиции

По факту расследуется уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК (тайное хищение чужого имущества в крупном размере).

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.