Великобритания заморозит активы ВЭБа, Совкомбанка и "Открытия"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в понедельник заявила, что Лондон принял решение заморозить активы еще трех российских банков - ВЭБа, "Совкомбанка", банка "Открытие".

"Я введу полное замораживание активов в отношении еще трех российских банков - ВЭБ, Совкомбанка и банка "Открытие", - заявила Трасс, выступая в британском парламенте.

Более того, Великобритания собирается ввести ограничения "на безналичные финансовые операции в фунтах стерлингов" для российских банков. Эта мера затронет, в частности, Сбербанк, отметила Трасс.

Министр добавила, что нацелена и на дальнейшие меры против российских банков.

"Поскольку более 50% российской торговли зависит от долларов или фунтов стерлингов, наши скоординированные с США действия нанесут ущерб способности России торговать с миром", - сказала глава МИД.

Помимо этого, по словам Трасс, планируемые экономические меры "изолируют все российские компании, что составляет около трех миллионов предприятий, от доступа к британским рынкам капитала".

Глава британского внешнеполитического ведомства признала, что Великобритания "готова принести экономические жертвы" в поддержку Украины и будет поддерживать санкции "столько, сколько потребуется".

Ранее в понедельник на Даунинг-стрит объявили о готовности расширить ограничительные меры против России и ввести санкции против Центрального банка.

"Глава Минфина в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России на Украину, нацелив ограничения против Центробанка России", - говорится в заявлении, распространенном на сайте Даунинг-стрит.