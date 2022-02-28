Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:38

Великобритания заморозит активы ВЭБа, Совкомбанка и "Открытия"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в понедельник заявила, что Лондон принял решение заморозить активы еще трех российских банков - ВЭБа, "Совкомбанка", банка "Открытие".

"Я введу полное замораживание активов в отношении еще трех российских банков - ВЭБ, Совкомбанка и банка "Открытие", - заявила Трасс, выступая в британском парламенте.

Более того, Великобритания собирается ввести ограничения "на безналичные финансовые операции в фунтах стерлингов" для российских банков. Эта мера затронет, в частности, Сбербанк, отметила Трасс.

Министр добавила, что нацелена и на дальнейшие меры против российских банков.

"Поскольку более 50% российской торговли зависит от долларов или фунтов стерлингов, наши скоординированные с США действия нанесут ущерб способности России торговать с миром", - сказала глава МИД.

Помимо этого, по словам Трасс, планируемые экономические меры "изолируют все российские компании, что составляет около трех миллионов предприятий, от доступа к британским рынкам капитала".

Глава британского внешнеполитического ведомства признала, что Великобритания "готова принести экономические жертвы" в поддержку Украины и будет поддерживать санкции "столько, сколько потребуется".

Ранее в понедельник на Даунинг-стрит объявили о готовности расширить ограничительные меры против России и ввести санкции против Центрального банка.

"Глава Минфина в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России на Украину, нацелив ограничения против Центробанка России", - говорится в заявлении, распространенном на сайте Даунинг-стрит.

Великобритания ВЭБ Совкомбанк Открытие

Новости

Марию Алехину арестовали на 15 суток за неповиновение полицейскому

Источники сообщили о сложностях у российских НК с продажей морских партий нефти

Латвия решила лишить гражданства совладельца Альфа-банка Петра Авена

Путин подписал указ об экономических мерах в связи с санкциями

Военная операция на Украине

Мосбиржа 1 марта проведет дневные валютные торги с 10 до 19

Военная операция на Украине

В Госдуме предложили наказывать за искажение цели спецопераций и роли ВС РФ

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ

Совет Думы назначил три пленарных заседания и отозвал депутатов из регионов

Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета

Визит Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на пролет его самолета

Россия запретила полеты авиакомпаниям из 36 стран мира

Россия запретила полеты авиакомпаниям из 36 стран мира
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код