Украинского моряка задержали во Владивостоке по подозрению в призывах к экстремизму

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Гражданин Украины, член экипажа судна "МSC RICARDA", задержан во Владивостоке по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщил председатель первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков (РПСМ) Петр Осичанский.

"Судно такое действительно стояло во Владивостоке с 27 февраля по 4 марта, и моряка - гражданина Украины - Вадима Игнашова задержали. Но задержали его не за гражданство. В противном случае нужно было бы задерживать и троих других граждан Украины с этого же судна и экипажа. Игнашова задержали за совершенно конкретное правонарушение - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - сообщил Осичанский, слова которого приводятся в сообщении на сайте Российского профсоюза моряков.

По словам председателя профкома, моряк распространял эти призывы в соцсетях, сейчас выясняются все обстоятельства.

Осичанский посетил задержанного украинского моряка.

"Он выглядел хорошо, держался спокойно, улыбался. Я спросил, есть ли у него жалобы, нужно ли что-нибудь принести. Он сказал, что обращаются с ним хорошо, питание нормальное, жалоб на здоровье нет. Позже я встретился с его адвокатом, и мы обговорили линию защиты. Договорились также, что если Вадиму что-то потребуется из бытовых принадлежностей или еды, то адвокат составит список, направит нам - мы все приготовим", - приводятся в сообщении слова Осичанского.