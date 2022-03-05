Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль базы ВСУ в Херсонской области

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденьск Херсонской области, сообщает Министерство обороны РФ в субботу.

"Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами. База размещалась на территории в шесть-семь гектаров. Среди обнаруженных на ней трофеев - украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". В нескольких метрах от стоянки - большой ангар. В нем расположен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

На складе обнаружены "мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды, более 4,5 тысяч тонн боеприпасов. Часть оружия, хранившегося на улице, - ракетные снаряды для систем залпового огня. Рядом минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды", отметили в ведомстве.

"Предположительно, подготовку здесь проходили различные подразделения - морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могло размещаться около четырех тысяч бойцов. В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения", - говорится в сообщении.