Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль базы ВСУ в Херсонской области

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденьск Херсонской области, сообщает Министерство обороны РФ в субботу.

"Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами. База размещалась на территории в шесть-семь гектаров. Среди обнаруженных на ней трофеев - украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". В нескольких метрах от стоянки - большой ангар. В нем расположен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

На складе обнаружены "мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды, более 4,5 тысяч тонн боеприпасов. Часть оружия, хранившегося на улице, - ракетные снаряды для систем залпового огня. Рядом минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды", отметили в ведомстве.

"Предположительно, подготовку здесь проходили различные подразделения - морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могло размещаться около четырех тысяч бойцов. В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля – 05 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ

Новости

ФНС приостановит с 9 марта инициирование дел о банкротстве должников

Минтранс РФ подготовил законопроект, упрощающий госрегистрацию самолетов

Дело журналиста Ивана Сафронова

Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова

Генпрокуратура направила в суд дело журналиста Сафронова

Французский независимый директор ушел из набсовета ВТБ

ЦБ отметил замедление работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

ЦБ отметил замедление работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атак

В России подготовят новые меры поддержки семей с детьми

В России подготовят новые меры поддержки семей с детьми

Президент РФ заявил, что в операции на Украине участвуют только профессионалы

Военная операция на Украине

Москва расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия

Военная операция на Украине

Путин не увидел предпосылок для введения военного положения в РФ

Военная операция на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код