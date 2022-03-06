Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Приморском крае

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Приморском крае на участке Владивосток - Сибирцево, никто не пострадал, движение поездов приостановлено, сообщает пресс-служба РЖД в воскресенье.

"6 марта в 01:46 московского времени на станции Перелетный двухпутного электрифицированного участка Владивосток - Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход семи вагонов в грузовом поезде. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда станций Ружино и Уссурийск. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления движения, отмечает пресс-служба.

Причины происшествия выясняются.