На поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники в РФ выделили 12 млрд руб.
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - На поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено 12 млрд рублей.
Как сообщает в воскресенье пресс-служба правительства, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин.
"Лизинг сельскохозяйственной техники - один из самых востребованных инструментов технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли. Более трети всей новой техники, которую ежегодно закупают российские аграрии, приобретается именно в лизинг", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что выделяемые правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга, что особенно важно в преддверии посевной кампании.