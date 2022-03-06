На поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники в РФ выделили 12 млрд руб.

Уборка сои и кукурузы в Приморском крае Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - На поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено 12 млрд рублей.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба правительства, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

"Лизинг сельскохозяйственной техники - один из самых востребованных инструментов технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли. Более трети всей новой техники, которую ежегодно закупают российские аграрии, приобретается именно в лизинг", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что выделяемые правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга, что особенно важно в преддверии посевной кампании.