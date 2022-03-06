Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

На поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники в РФ выделили 12 млрд руб.

На поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники в РФ выделили 12 млрд руб.
Уборка сои и кукурузы в Приморском крае
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - На поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено 12 млрд рублей.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба правительства, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

"Лизинг сельскохозяйственной техники - один из самых востребованных инструментов технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли. Более трети всей новой техники, которую ежегодно закупают российские аграрии, приобретается именно в лизинг", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что выделяемые правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга, что особенно важно в преддверии посевной кампании.

Михаил Мишустин

Новости

Держатели внешнего долга эмитентов РФ будут получать выплаты в рублях

Сбербанк заявил о планах выпустить карту "Мир" с китайской UnionPay

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 марта

Военная операция на Украине

Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России

Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России

Путин установил временный порядок исполнения РФ обязательств по внешнему долгу

Путин установил временный порядок исполнения РФ обязательств по внешнему долгу
Военная операция на Украине

Слуцкий подтвердил, что третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта

Ростуризм дал рекомендации компаниям по организации туров за рубеж

Ростуризм дал рекомендации компаниям по организации туров за рубеж

Что произошло за день: суббота, 5 марта

В Кремле сообщили о переговорах Владимира Путина и Нафтали Беннета

ФНС приостановит с 9 марта инициирование дел о банкротстве должников

ФНС приостановит с 9 марта инициирование дел о банкротстве должников
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код