Росстат сообщил о снижении уровня бедности в стране до 11% в 2021 году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В России численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2021 году, по предварительным данным, составила 16,1 млн человек против 17,8 млн в 2020 году, сообщил Росстат. Уровень бедности в стране в 2021 году составил 11% против 12,1% в 2020 году.

Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами.

В IV квартале 2021 года уровень бедности составил 8,5% (в IV квартале 2020 года - 9,2%), в III квартале - 11,0% (12,8%), во II квартале - 12,5% (13,5%), в I квартале - 14,2% (12,6%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5%).

Но в июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.