Россия намерена "выполнить и перевыполнить" план по строительству дорог

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Планы по бюджетным стройкам и особенно дорожному строительству планируется выполнить и перевыполнить, несмотря на необходимость пересмотра проектных решений и ремонта техники, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Бюджетные стройки, как минимум дорожное строительство, мы настроены выполнить и перевыполнить. (...) Конечно, по коммерческой недвижимости, промышленному строительству - да, будет определенный спад", - сказал Хуснуллин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Он напомнил, что прошлый год стал рекордным для строительной отрасли, и на фоне тех результатов некоторый спад неизбежен. Но бюджетные стройки правительство намерено поддержать.

"По жилищному строительству, конечно, мы будем поддерживать. И задачи хотя бы подтянуться на уровне прошлого года. Но прошлый год у нас был рекордный за всю историю страны: мы никогда столько не вводили жилья", - заявил вице-премьер.

На вопрос о перспективах строительства трассы Москва-Казань-Екатеринбург замглавы правительства подчеркнул, что доля импортных материалов в проекте невелика, порядка 7%.

"Больше проблема с асфальтоукладчиками, но они у нас есть. Их надо будет просто ремонтировать. У нас там было кое-что с электрикой, кое-что было с осветительными приборами, но это мы все перестроим, это не повлияет на сроки", - сказал Хуснуллин.

При этом инфляционные риски сохраняются, поэтому правительство старается ускорить стройку.

"Чем мы медленнее строим, тем дороже нам придется за это платить", - заключил вице-премьер.