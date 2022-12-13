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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Хуснуллин сообщил о планах открытия постоянной трассы от Москвы до Крыма

Хуснуллин сообщил о планах открытия постоянной трассы от Москвы до Крыма
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Постоянную трассу планируется построить от Москвы до Крыма, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Опережающее финансирование, системная работа позволяет нам сделать от Москвы до Крыма сплошную постоянную дорогу", - сказал Хуснуллин во вторник на церемонии открытия дорожных объектов в формате ВКС с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что важнейшим вопросом было расширение трассы М-4 "Дон", она будет полностью скоростной до Ростова-на-Дону.

Хуснуллин также сообщил, что по поручению президента ускорен обход Ростова-Аксая, запустить дорогу планируется в начале лета 2023 года, на год раньше срока. Далее дорогу пустят до Краснодара, трасса в обход Краснодара также будет сдана к началу лета.

"И вот по Азово-Черноморскому бассейну то, что вы поручали сделать дорогу до Керчи, до Керченского моста - в этом году обход Анапы уже закончен. В следующем году закончим от Анапы до Керченского моста. И участок от Краснодара до Керченского моста - большую часть закончим в 2023 году и, наверно, часть уйдет на 2024. Но по контракту у нас конец 2024 года", - отметил Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Крым Москва
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