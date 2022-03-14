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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Российские военные сообщили о четырех сбитых за ночь украинских беспилотниках

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России за ночь сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar ТВ-2, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов. "В том числе: два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины", - заявил представитель Минобороны РФ.

По его словам, за это время уничтожено 143 беспилотных летательных аппаратов, 1 267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Министерство обороны России сообщило о боях на северо-восточных окраинах украинского города Северодонецк.

"Группировка войск Луганской народной республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города", - сказал Конашенков.

Северодонецк - город на востоке Украины, один из административных центров Луганской области с населением более ста тысяч человек.

Хроника 24 февраля – 14 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ

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