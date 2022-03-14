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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

В России за сутки с COVID-19 госпитализировали 2,7 тысячи пациентов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки в больницы попали 2 712 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 41 055 случаев, что почти на 3,9 тыс. меньше, чем днем ранее. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 12 день подряд. Скончались 533 пациента.

В Москве заболели еще 957 человек. За сутки были госпитализированы 169 человек. В Петербурге коронавирус выявили у 1 547 человек, в Подмосковье - у 772, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 105 243 человек, или на 18,2% меньше, чем к утру 13 марта.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 246,2 и снизился на 41,4% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, как сообщили в штабе, показатель по числу госпитализированных за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 24,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 44,9%. Увеличение числа попавших в больницу пациентов отмечено в одном субъекте.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 376 тыс. 241 случай коронавирусной инфекции, 361 344 умерших и 15 млн 585 тыс. 650 выписанных.

Хроника коронавируса. Март.

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