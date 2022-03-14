Подоляк заявил о неизменности позиции Украины перед началом нового раунда переговоров с РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что позиции украинской делегации на четвертом раунде переговоров с представителями РФ в понедельник остаются неизменными, и в первую очередь Киев будет требовать прекращения огня и отвода всех российских войск с территории Украины.

"Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, 4-й тур. (...) Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отведение всех российских войск. Только после этого мы сможем говорить о каких-либо соседских отношениях и политических урегулированиях", - сказал Подоляк в видеообращении в понедельник.

С российской стороны ранее заявляли, что видят основания для компромисса. "Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - сказал Слуцкий 13 марта в интервью телеканалу RT Arabic.

Кроме того, 13 марта в Кремле заявили о возможности встречи президентов России и Украины

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем они переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд, а 7 марта - третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.



Российскую делегацию возглавлял помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. В нее также вошли: заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.



Украинскую сторону представляли министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.