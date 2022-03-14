Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Подоляк заявил о неизменности позиции Украины перед началом нового раунда переговоров с РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что позиции украинской делегации на четвертом раунде переговоров с представителями РФ в понедельник остаются неизменными, и в первую очередь Киев будет требовать прекращения огня и отвода всех российских войск с территории Украины.

В миреЗеленский назвал цели и задачи Украины на переговорах с РоссиейЗеленский назвал цели и задачи Украины на переговорах с РоссиейЧитать подробнее

"Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, 4-й тур. (...) Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отведение всех российских войск. Только после этого мы сможем говорить о каких-либо соседских отношениях и политических урегулированиях", - сказал Подоляк в видеообращении в понедельник.

С российской стороны ранее заявляли, что видят основания для компромисса. "Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - сказал Слуцкий 13 марта в интервью телеканалу RT Arabic.

Кроме того, 13 марта в Кремле заявили о возможности встречи президентов России и Украины

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем они переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд, а 7 марта - третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. В нее также вошли: заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Украинскую сторону представляли министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Подоляк

Новости по теме

Новости

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

Японский концерн Bridgestone приостановит производство шин в Ульяновске

В России за сутки с COVID-19 госпитализировали 2,7 тысячи пациентов

"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС

"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Обязательная вакцинация против COVID-19 отменена в Татарстане

Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов

Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 марта

Что произошло за день: воскресенье, 13 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код