Лавров заявил о большом внимании РФ к созданию гуманитарных коридоров на Украине

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия уделяет особое внимание формированию гуманитарных коридоров и доставке гуманитарной помощи на Украину, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Катара российский министр отметил, что Россия уделяет большое внимание "решению гуманитарных вопросов, созданию соответствующих коридоров для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий".

"И такое же внимание мы уделяем доставке экстренной гуманитарной помощи, медикаментов, других предметов первой необходимости из России для населения соответствующих районов Украины", - сказал Лавров.

"Мы ценим то внимание, которое катарское руководство и лично эмир уделяют нынешней ситуации и ценим, что Катар старается и использует свои возможности для того, чтобы помочь достичь согласия по тем вопросам, которые стоят на повестке дня с учетом интересов общеевропейской безопасности, включая безопасность Украины, безопасность России, и с учетом необходимости сделать так, чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для РФ, для людей, которые хотят защитить русский язык, русскую культуру, русские традиции, включая традиции РПЦ, и для людей, которые хотят жить в стране, не подвергаясь какой-либо дискриминации, тем более дискриминации связанной с неонацистскими проявлениями", - подчеркнул Лавров.