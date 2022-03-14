В Кремле сообщили, что Путин не планирует посетить Крым в годовщину его присоединения

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В графике президента РФ Владимира Путина не запланирована поездка в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией, но этот день не останется без внимания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, 18 марта поездка не запланирована, но очевидно, что Путин большую часть времени проводит все-таки в столице в связи с операцией (Вооруженных сил РФ - ИФ), постоянно получает информацию, доклады и так далее. Но, разумеется, день воссоединения Крыма с Россией не останется без внимания, и отмечен он будет рабочим мероприятием", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что глава государства проведет совещание по вопросам социально-экономического развития республики Крым и города Севастополь. "Совещание состоится накануне 18 марта - в четверг, 17 марта", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, президент также не планирует присутствовать на концерте, посвященном этому событию, который запланирован на Поклонной горе.