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КС усложнил организациям-банкротам взыскание зарплат у добросовестных работников

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд России признал второй абзац части 3 статьи 445 Гражданско-процессуального кодекса не соответствующим Конституции в той мере, в какой он допускает поворот исполнения вступившего в силу решения суда по делу о взыскании зарплаты добросовестным работником, в случае его пересмотра по новым обстоятельствам.

Постановление опубликовано на сайте КС.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба бывшего сотрудника ООО "Стройсервис" Игоря Елисеева. Он отработал в компании чуть больше года. Счета "Стройсервиса" впоследствии были арестованы. Работнику удалось выиграть дело о взыскании около 800 тысяч рублей задолженности по зарплате, но затем предприятие признали банкротом, а трудовой договор с Елисеевым объявили недействительным в части начисления зарплаты свыше 15 тысяч рублей, так как он был заключен во время, отнесенное к "периоду подозрительности".

"Стройсервис" потребовал поворота исполнения судебных приказов и возврата излишне взысканных сумм. Мировой судья поддержал Елисеева, но вышестоящие суды встали на сторону работодателя, исходя из того, что отмена судебных приказов состоялась не в кассационном или надзорном порядке, а при их пересмотре по новым обстоятельствам, что не дает применить ограничения поворота исполнения судебных решений о взыскании по требованиям, вытекающим из трудовых отношений.

Конституционный суд поясняет, что ограничение обратного взыскания с работника - это одна из гарантий защиты прав труженика, не имеющего, как правило, других источников дохода. Исключение при определенных условиях поворота исполнения решения суда, отмененного в кассационном или надзорном порядке, само по себе нельзя счесть неконституционным, оно дает дополнительные гарантии лицам, нуждающимся в особой защите. При этом любая дифференциация должна отвечать требованиям Конституции и быть объективной, подчеркивает КС.

Суд указал, что, исключая поворот исполнения решения суда по трудовым спорам, в случае отмены в кассационном или надзорном порядке решения суда, ГПК не содержит аналогичной гарантии для случаев, когда судебный акт отменяется в порядке пересмотра по новым обстоятельствам. Это позволяет судам отклонять доводы о недопустимости обратного взыскания денег, причем без учета добросовестности истца или оценки обстоятельств, повлекших отмену вступившего в силу постановления.

Отсутствие правил, ограничивающих поворот исполнения решения суда, отмененного по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, говорит о пробеле в правовом регулировании, полагает КС. Это, по оценке суда, противоречит конституционным гарантиями права на вознаграждение за труд и нарушает Конституцию России.

Теперь законодателю надлежит внести изменения в правовое регулирование. Дело заявителя подлежит пересмотру.

Крнституционный суд ГПК Стройсервис Игорь Елисеев

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