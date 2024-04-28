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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

Уровень воды в реке Ишим у села Викулово с утра поднялся еще на 29 см

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Продолжает расти уровень реки Ишим у села Викулово (райцентр Викуловского района) Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в воскресенье.

Так, согласно замерам, уровень Ишима в районе села Викулово к 16:00 28 апреля поднялся до 797 см, тогда как в 08:00 уровень реки составлял 768 см. Таким образом с утра река поднялась на 29 см.

В свою очередь губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале сообщил в воскресенье, что "большая вода продолжает спускаться вниз по течению Ишима".

"Так называемая "голова" паводка сейчас у населенного пункта Назарово на границе Абатского и Викуловского районов. У села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая. По данным Росгидромета, пик паводка здесь прогнозируется 5-6 мая", - написал он.

С 8 апреля в регионе действует режим ЧС из-за угрозы паводка.

Хроника 30 марта – 28 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ишим Викулово Александр Моор
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