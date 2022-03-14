Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Бизнесу предложили разрешить использовать инфраструктуру электронного правительства

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минцифры внесло в правительство законопроект, разрешающий бизнесу использовать для предоставления своих услуг инфраструктуру электронного правительства, сейчас предназначенную для оказания госуслуг, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, проект подготовлен в рамках противодействия санкциям.

Инфраструктура электронного правительства может использоваться, помимо оказания госуслуг, "также при предоставлении услуг физическим и (или) юридическим лицам и при осуществлении иных действий, не связанных с деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия", говорится в законопроекте.

Эта мера должна помочь поставщикам соответствующих услуг и сервисов продолжать осуществлять свое взаимодействие с клиентами в условиях санкционного давления, говорится в пояснительной записке к проекту.

Цели и случаи использования инфраструктуры электронного правительства или его элементов физлицами и юрлицами для оказания ими услуг, а также размер и порядок оплаты за использование установит правительство, говорится в законопроекте.

Кроме того, законопроект предусматривает переход на "максимальное использование" единого портала госуслуг для доставки уведомлений "Почтой России".

В частности, проектом предусмотрено, что уведомления и юридически значимые сообщения госорганов могут направляться гражданам и организациям в электронном виде в "личный кабинет" на портале госуслуг. Возможность доставки уведомления в "личный кабинет" адресата обеспечивается при условии завершения им процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом адресат вправе отказаться от получения уведомлений в "личный кабинет" на портале госуслуг, в этом случае уведомления будут доставляться ему на бумажном носителе.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, изменения необходимы для снижения эффекта от санкций поставщиков материалов для печатающих устройств "Почты России" и прекращения их поставки, что может повлечь перебои с изготовлением и отправкой печатных уведомлений.

Минцифры Почта России ЕСИА

Новости

В прямом эфире программы "Время" произошел инцидент с посторонней в кадре

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

Российским компаниям разрешили отклониться от проектов годовой добычи ископаемых

Лефортовский суд арестовал обвиняемого в госизмене

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Минпромторг согласился отложить тестирование маркировки новых видов товаров

Желдороги Финляндии прекратят прием грузов от российских компаний

Что произошло за день: понедельник, 14 марта

Минск получил у Москвы рассрочку для платежей по кредитам

Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн

Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код