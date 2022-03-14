Бизнесу предложили разрешить использовать инфраструктуру электронного правительства

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минцифры внесло в правительство законопроект, разрешающий бизнесу использовать для предоставления своих услуг инфраструктуру электронного правительства, сейчас предназначенную для оказания госуслуг, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, проект подготовлен в рамках противодействия санкциям.

Инфраструктура электронного правительства может использоваться, помимо оказания госуслуг, "также при предоставлении услуг физическим и (или) юридическим лицам и при осуществлении иных действий, не связанных с деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия", говорится в законопроекте.

Эта мера должна помочь поставщикам соответствующих услуг и сервисов продолжать осуществлять свое взаимодействие с клиентами в условиях санкционного давления, говорится в пояснительной записке к проекту.

Цели и случаи использования инфраструктуры электронного правительства или его элементов физлицами и юрлицами для оказания ими услуг, а также размер и порядок оплаты за использование установит правительство, говорится в законопроекте.

Кроме того, законопроект предусматривает переход на "максимальное использование" единого портала госуслуг для доставки уведомлений "Почтой России".

В частности, проектом предусмотрено, что уведомления и юридически значимые сообщения госорганов могут направляться гражданам и организациям в электронном виде в "личный кабинет" на портале госуслуг. Возможность доставки уведомления в "личный кабинет" адресата обеспечивается при условии завершения им процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом адресат вправе отказаться от получения уведомлений в "личный кабинет" на портале госуслуг, в этом случае уведомления будут доставляться ему на бумажном носителе.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, изменения необходимы для снижения эффекта от санкций поставщиков материалов для печатающих устройств "Почты России" и прекращения их поставки, что может повлечь перебои с изготовлением и отправкой печатных уведомлений.