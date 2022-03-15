В РФ за сутки госпитализировали 7,3 тысячи пациентов с коронавирусом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - За сутки в России в больницы попали 7 273 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 678 случаев, что на 4,3 тыс. меньше, чем днем ранее. Cкончались 558 пациентов.

В Москве за 24 часа заболели 999 человек. Госпитализировали 193 пациентов. В Петербурге зарегистрировали 1 264 случая болезни, в Подмосковье - 650.

Выздоровели за сутки 118 372 человека, или на 12,5%, чем к утру 14 марта.