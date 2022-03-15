РФ получила гарантии США, что для работы Москвы и Тегерана в атомной сфере не будет помех

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия получила гарантии от США о том, что санкции не затронут сотрудничество России и Ирана в атомной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы получили письменные гарантии. Они включены в текст самой договоренности о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и в этих текстах обеспечена надежная защита всех предусмотренных СВПД проектов и направлений деятельности, включая непосредственное подключение наших компаний и специалистов, в том числе и к сотрудничеству по такому флагманскому проекту нашего взаимодействия, как АЭС в Бушере", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

По его словам, "американцы пытаются ежедневно уверять, что мы тормозим эту договоренность, но это ложь". "Договоренность пока еще окончательно не одобрена в некоторых столицах, и российская столица Москва - не в их числе", - подчеркнул российский министр.