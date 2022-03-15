Союз потребителей РФ выступил против ограничения розничных цен на продукты

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Союз потребителей РФ попросил премьер-министра Михаила Мишустина не поддерживать идеи государственного ограничения розничных цен на товары массового спроса, несмотря на их рост, сообщил председатель союза Петр Шелищ журналистам во вторник.

"Если в прошлом году мы ужасались процентам, хотя инфляция не превысила 10%, по крайней мере официальный уровень был 8,4%, то сейчас мы видим просто недельную инфляцию на таком уровне, как было за прошлый год. И это все еще только начало. И тем не менее мы призываем правительство - и направили несколько дней назад председателю правительства письмо - не поддерживать инициативы по законодательному ограничению розничных цен на основные продукты питания и иные товары массового спроса", - сказал Шелищ.

Союз полагает, что неизбежным следствием реализации подобных инициатив станет обязание предприятий поставлять по невыгодным ценам фиксированный ассортимент, фиксированные объемы готовой продукции, а значит, и сырья, и материалов для нее.

"И все это завершится массовой безработицей, неизбежной национализацией части разорившихся предприятий, архаизацией народного хозяйства и восстановлением заведомо неэффективной - по всему нашему историческому опыту - системы госуправления экономикой с ее госпланом, госснабом и госкомценом", - добавил Шелищ.

При этом Союз потребителей призывает к бюджетному субсидированию семей с детьми с низким доходом на приобретение отечественных продуктов питания по социальным продовольственным картам.

Шелищ также отметил, что следствием санкций станет сокращение ассортимента товаров массового спроса в России, подорожание оставшихся и активизация продаж на вторичном рынке.

"Чего-то не будет, мы знаем, что автомобили сейчас просто стали серьезным дефицитом, значит, активизируется вторичный рынок, а смартфоны подорожали, я видел, на 30-80%. Опять-таки будет более активным вторичный рынок. Я совсем не исключаю, что в помещении ушедшей Ikea появится вещевой рынок, где люди будут в комфортных условиях продавать свои личные вещи. Пока к этому движемся", - сказал Шелищ.

Как сообщалось, Союз потребителей РФ запросил у наиболее крупных компаний, заявивших об уходе с рынка или приостановке деятельности в России, разъяснения относительно исполнения обязательств перед клиентами.

Ранее многие ритейлеры и сервисы объявили о приостановке работы на российской территории, среди них - Intel, онлайн-сервис компьютерных игр и программ Steam, Apple, британский маркетплейс ASOS, сеть Ikea и многие другие.