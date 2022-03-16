Застройщикам долгостроев могут отказать в праве на мораторий на банкротства

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ обсуждает идею не распространять мораторий на внешние банкротства на застройщиков долгостроев, которые будут включены на 1 апреля 2022 года в реестр проблемных объектов. Все остальные юрлица, граждане и индивидуальные предприниматели будут на полгода защищены от попыток кредиторов инициировать дела о несостоятельности. Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с предложениями министерства.

По его словам, Минэкономразвития объясняет исключение стремлением защитить права обманутых дольщиков. По действующим правилам они могут рассчитывать на компенсацию или достройку объекта с помощью публично-правовой компании "Фонд развития территорий", которая в свою очередь может исполнить эти обязательства лишь после признания застройщика банкротом и открытия в отношении него процедуры конкурсного производства.

Сейчас в едином реестре 833 застройщика и 2154 проблемных дома.

Право вводить мораторий на банкротства по требованию кредиторов правительство получило весной 2020 года в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии COVID-19. Закон о несостоятельности позволяет ему принимать такое решение "в исключительных случаях" – например, "при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах". Правительство определяет круг лиц, на которых распространяется мораторий.

Во время действия моратория кредиторы не смогут инициировать банкротство должников, но последние не ограничены в возможности инициировать дело о собственной несостоятельности либо отказаться от моратория.

Впервые правом на введение моратория на внешние банкротства правительство воспользовалось в апреле 2020 года, он действовал до января 2021 года.