В России создадут реестр долгостроев

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал вице-премьера Марата Хуснуллина держать на личном контроле создание реестра долгостроев.

"Прошу Вас держать создание реестра на личном контроле, потому что долгострои это не только занятые земли, но и замороженные средства и социальные проблемы, решить которые предполагалось с началом их эксплуатации", - сказал Мишустин на совещании с членами правительства в понедельник.

Он напомнил, что реестр необходим для завершения строительства объектов долгостроя.

"Все они в разном состоянии, многие даже возведены, но не переведены в число готовых. Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс", - пояснил Мишустин.

Он напомнил, что среди них много соцобъектов.

В свою очередь, Хуснуллин, комментируя ситуацию, отметил, что работа по созданию реестра идет активно.

"Минстроем совместно с ведомствами и регионами проведен анализ проблемных объектов и собран перечень долгостроев с высокой степенью готовности. Жители особенно ждут эти объекты в силу их социальной значимости, поэтому поставлена задача достроить их в приоритетном порядке. Общее количество таких долгостроев по всей стране - порядка 2,5 тыс. Сумма - около 500 млрд рублей, это как региональный, так и федеральный бюджет, и средства крупных госкомпаний", - пояснил вице-премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что строительство ранее замороженных объектов должно быть завершено в течение двух лет.

"Еще одна конкретная задача - за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Мы постоянно говорим о замороженных стройках. Нужно, наконец, соответствующим образом выстроить работу. Предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если требуется", - сказал президент на заседании президиума Госсовета.

В ноябре 2020 года Счетная палата РФ выявила 74,6 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС), финансируемых за счет бюджета. Объем вложений в незавершенное строительство составлял более 5 трлн рублей.

Летом 2021 года Хуснуллин предлагал бороться с бюджетными долгостроями путем жестких ограничений по срокам ввода объектов.