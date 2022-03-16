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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

"АвтоВАЗ" повысил цены на Lada второй раз за март

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с 16 марта повысил цены на весь модельный ряд Lada второй раз за март, в среднем - на 7%, следует из данных о рекомендованных розничных ценах на сайте автопроизводителя.

Из обновленных прайс-листов "АвтоВАЗа" следует, что стоимость моделей семейств Granta увеличилась в среднем на 5,2%, Niva и Niva Travel - на 5% и 5,8% соответственно, Vesta - на 7,1%. Сильнее подорожали модели Xray (в среднем +8,6%) и Largus (+11,8%).

Диапазон повышения цен составил от 42 тыс. руб. до 159 тыс. руб.

Как ранее сообщал Росстат, в период с 25 февраля по 4 марта отечественные легковые автомобили, значительный объем продаж которых составляет продукция "АвтоВАЗа", прибавили в цене 17,1%.

СМИ в начале месяца сообщали о сопоставимой прибавке к цене на машины Lada - в среднем +15,4% по всему модельному ряду с 1 марта.

АвтоВАЗ

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