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Роскомнадзор требует от YouTube восстановить доступ к аккаунту "Спаса"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять ограничения, наложенные на YouTube-канал православного телеканала "Спас", а также объяснить причины их введения.

"Такие действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении любого российского СМИ, а в особенности, способствующего формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ российского государства", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

По данным РКН, 16 марта "выявлен факт очередного ограничения администрацией видеохостинга YouTube доступа к российскому СМИ". "Спас ТВ" - первый общественный православный телеканал. Основу эфира составляет православная тематика, а также документальные, просветительские и образовательные программы, говорится в сообщении ведомства.

В среду телеканал сообщил о блокировке своего канала на YouTube и заявил, что переходит на отечественный Rutube.

Ранее YouTube сообщил о том, что будет блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством.

Роскомнадзор Спас YouTube
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