Потерявшим с 1 марта работу россиянам расширят доступ к соцконтрактам

Тренинг в центре занятости населения "Моя работа" в Москве Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доход уволенного с 1 марта члена семьи, и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи при заключении социального контракта, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что соцконтракт - это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином). "Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации", - рассказали в кабмине.

В ведомстве подчеркнули, что соцконтракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума. По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех ее членов за три последних месяца.

"На 2022 год устанавливается исключение: при расчете дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным, - добавили в пресс-службе. - Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве".