СКР расследует призывы украинского врача к насилию против пленных солдат РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении украинского врача, призвавшего к насилию в отношении пленных российских солдат. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России. Такое указание он дал врачам мобильных госпиталей.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям Друзенко.

"Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении СКР.