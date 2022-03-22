Центр кибербезопасности ФСБ предупредил об опасности расширений для браузеров

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) выступил с рекомендацией российским интернет-пользователям минимизировать установку расширений для браузеров.

"В настоящее время актуальна угроза, которая связана с возможностью модификации распространенных интернет-браузеров посредством установки дополнительных программных расширений (плагинов), имеющих различную функциональность (блокирование навязчивой рекламы, обеспечение хранения паролей и т. д.)", - сообщает НКЦКИ.

Как считают в ведомстве, примером вредоносной модификации плагина является расширение "Видео в режиме картинка в картинке", изначально предназначенное для воспроизведения потокового видео в интернет-браузере Google Chrome поверх остальных открытых вкладок. По данным НКЦКИ, "имеются факты его использования для организации массированных компьютерных атак на информационную инфраструктуру РФ".

При обновлении в данное расширение был внедрен вредоносный код, и "в результате компьютеры российских интернет-пользователей, у которых в браузере установлен этот плагин, стали участниками бот-сети, ведущей атаки на информационные ресурсы РФ ", заявили в НКЦКИ.

Кроме того, предупреждают в НКЦКИ, в результате добавления такого функционала вредоносные расширения могут перехватить логины и пароли от учётных записей пользователей, реквизиты банковских карт, а также обойти механизмы защиты, в частности, двухфакторную аутентификацию.

НКЦКИ, который был создан по решению руководства ФСБ, рекомендует пользователям минимизировать или отказаться от использования расширений браузеров, если в этом отсутствует прямая необходимость.