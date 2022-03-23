Правила охраны важных объектов, в том числе Крымского моста, будет утверждать президент

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому президент России сможет утверждать правила охраны важных государственных объектов, в числе Крымского моста.

Законом на Росгвардию возложены в том числе охрана важных государственных объектов, специальных грузов, а также сооружений на коммуникациях, включая мосты, имеющие стратегическое значение. Например, на Росгвардию возложена охрана Крымского моста.

Согласно закону, утверждать порядок охраны таких объектов будет глава государства, что повысит статус регулирующих документов.

Инициатива разработана в целях повышения эффективности деятельности войск национальной гвардии РФ и регулирования порядка выполнения ими своих задач.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) образована в 2016 году указом президента РФ.