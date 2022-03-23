Генпрокуратура России решила выйти из Международной ассоциации прокуроров

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов направил письмо генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров (МАП) Хану Мораалу о выходе российского надзорного ведомства из этой организации.

"С глубоким разочарованием в соответствии со статьей 6.1 Устава МАП уведомляю о выходе Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Ассоциации и невозможности дальнейшего взаимодействия, а также о расторжении заключенного 20 октября 2021 г. Соглашения о сотрудничестве по обеспечению деятельности регионального представительства МАП в Санкт-Петербурге на основании его статьи 11(3)", - говорится в письме генпрокурора РФ.

Как отметил Краснов, "сегодня мир столкнулся с новой реальностью, впервые с со времен Второй мировой войны она обусловлена политически мотивированным, зачастую искусственно предвзятым отношением к отдельно взятой социальной группе людей, объединенных русским языком и происхождением".

"Повсеместно, в том числе в средствах массовой информации западных стран, мы наблюдаем унижения и преследования всех русскоговорящих, включая женщин и детей, угрозы и призывы к их убийству, варварскому причинению физического вреда, неприкрытой травле, по уровню истерии и безумия, сравнимых с периодом, предшествующим геноциду по национальному признаку населения в 30-40-е годы прошлого века. При этом проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны МАП. Более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы", - пишет генпрокурор РФ.

По его словам, "Ассоциация на протяжении восьми лет проявляла равнодушие и бездействие в связи с массовыми преступлениями против человечности, совершаемыми властями Украины в отношении мирного населения Донбасса". "Никакой реакции не последовало и после представления в МАП материалов, объективно подтверждающих многочисленные артобстрелы украинским режимом жилых кварталов этого региона, пытки и массовые убийства русскоговорящих людей и их фактическое истребление. Они были проигнорированы", - подчеркнул Краснов.

При таких обстоятельствах, считает глава ведомства, "в условиях применения руководством Ассоциации и рядом сенаторов МАП двойных стандартов к оценке юридических фактов, несоблюдения принципа беспристрастности и неполитизированности прокурорской профессии, разрушения формировавшегося десятилетиями нашего конструктивного сотрудничества, Генеральная прокуратура РФ не имеет морального права далее сохранять членство в МАП".

"Убежден, что без России, с учетом ее огромной территории, истории и вклада в развитие мировой юридической культуры, возникают риски превращения Ассоциации из глобальной правовой структуры в региональную политическую, при этом полная ответственность за возможные последствия ложится на ее руководство", - заключил Краснов.

Он заверил, что "российские прокуроры продолжат и впредь нести высокую честь и достоинство нашей профессии во благо человека и гражданина, при этом буду лично прилагать усилия для реального обеспечения верховенства права и борьбы с общемировыми вызовами и угрозами криминального характера".

МАП - это международная неправительственная и неполитическая организация, первая и единственная всемирная организация прокуроров. Была учреждена 6 июня 1995 года.