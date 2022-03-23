В России 95,9 тыс. работников отправлены в простой

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В России, по данным на 21 марта, 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режима занятости, в простое находятся 95 865 человек, сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

"В простое находятся 95 865 человек. Наибольшая численность отмечается в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге", - сказала Карелова на заседании Совета Федерации, говоря о мерах по поддержке занятости в текущих условиях.

Она напомнила, что ряд иностранных компаний прекратили или прекращают свою работу в стране, и заявила, что необходимо принимать меры.

"Перенастройка действующих механизмов уже началась как на федеральном, так и на региональном уровнях. И горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы, федеральная горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю, региональные - без выходных с 9 утра до 9 вечера", - отметила Карелова.

По ее словам, правительство расширило действующие и утвердило новые меры поддержки граждан, которые охватят более 600 тысяч человек.

"На поддержку рынка труда из резервного фонда правительства уже выделено более 39 млрд рублей. Большая часть суммы пойдет на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организацию общественных работ", - сказала сенатор.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.