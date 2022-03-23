Путин и премьер Израиля обсудили украинский кризис

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили в среду по телефону ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

"Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса", - отмечается в сообщении.

"Путин дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции по защите Донбасса", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в сообщении отмечается, что российский лидер "выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле, унесшим человеческие жизни".

Стороны в ходе телефонного разговора условились продолжить диалог.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Белоруссии, затем делегации встречались 3 марта и 7 марта. После этого переговоры перешли в режим видеоконференцсвязи.

Накануне на юге Израиля мужчина напал с ножом на людей у торгового центра. По последним данным, четыре человека погибли, есть пострадавшие.