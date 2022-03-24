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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Жительница Ижевска судится с Tesla из-за неполученного автомобиля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Ижевска назначил на 16 мая предварительное заседание по иску местной жительницы к ООО "Тесла Клуб". Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии в четверг.

В ноябре прошлого года женщина заключила с компанией агентский договор на приобретение и доставку в Россию автомобиля Tesla стоимостью более 62 тыс. евро. Вознаграждение агента, по условиям договора, составляло 4,5 тыс. евро. Покупательница произвела предоплату, но компания перестала отвечать на ее запросы об исполнении договора.

С введением санкций женщина направила агенту уведомление об отказе от исполнения договора и возврате денег, но ООО "Тесла Клуб" в добровольном порядке их не удовлетворило.

"Истец просит взыскать с ответчика уплаченную сумму предоплаты, неустойку в размере 3% от уплаченной суммы предоплаты, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом", - говорится в сообщении.

Ижевск Tesla
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