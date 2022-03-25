В Москве по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержан уроженец Харькова

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщает о задержании уроженца Харькова с двойным гражданством по подозрению в шпионаже.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", задержан уроженец г. Харьков Рудась, имеющий двойное гражданство Украины и Республики Польши",- сообщили в спецслужбе.

Установлено, что "подозреваемый был завербован в агентурный аппарат Службы безопасности Украины и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под оперативным псевдонимом "Малыш", заявили в УФСБ".

По данным УФСБ, в 2019 году задержанный, прибыв на территорию Московского региона, "в целях расширения оперативных возможностей для осуществления разведывательной деятельности поступил в один из ведущих российских вузов на факультет "Политологии".

"По заданию СБУ Рудась А.В. осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России, являющихся противниками действующего "киевского" режима. При попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции Министерства обороны Российской Федерации на Украине, подозреваемый был задержан в г. Москве", - сообщили в УФСБ.

В ходе опроса он признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщил обстоятельства его вербовки, характер выполняемых заданий и способы передачи информации в СБУ.

"Также Рудась А.В. сообщил, что в период обучения в варшавской Академии военного искусства, под псевдонимом "Лис", он сотрудничал с Агентством разведки Польши, предоставляя информацию о студентах из Белоруссии и Украины",- заявили в УФСБ.

Там добавили, что проводятся дальнейшие мероприятия по установлению иных обстоятельств и выявлению связей иностранца на территории Российской Федерации.