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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

Путин заявил, что росгвардейцы "четко решают все поставленные сложнейшие задачи" на Украине

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил росгвардейцев с их профессиональным праздником, отметив, что страна гордится военнослужащими и сотрудниками подразделений ведомства, участвующими в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, сообщает сайт Кремля.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем войск национальной гвардии России. Созданная шесть лет назад, Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан", - сказал Путин в поздравлении.

Далее он "особо и отдельно" обратился к росгвардейцам, "которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины".

"Да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации: в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные сложнейшие задачи", - отметил Путин.

По его словам, "вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас".

"Хочу сказать вам спасибо - спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу", - сказал глава государства.

Хроника 24 февраля – 27 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Владимир Путин Росгвардия
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