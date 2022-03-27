Почти 100 тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Массовые отключения электричества наблюдаются в воскресенье в Краснодарском крае и Адыгее, где бушует сильный ветер, работают бригады специалистов.

"В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 97 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы", - сообщило Минэнерго России в своем телеграм-канале.

От непогоды пострадали и другие регионы. Ранее в управлении МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в регионе из-за ураганного ветра без света остались почти 7 тысяч человек. В Москве за прошедшие сутки сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили.