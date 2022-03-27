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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:42

Сильный ветер повалил в Москве полсотни деревьев

Сильный ветер повалил в Москве полсотни деревьев
Устранение последствий падения дерева на провода на улице Римского-Корсакова на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер/АГН "Москва"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Городские службы продолжают ликвидировать последствия шквалистого ветра в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"За прошедшие сутки сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили. Все деревья распилены и оперативно вывезены", - говорится в сообщении.

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По информации мэрии, в воскресенье порывы ветра в столице могут достигать 25 м/с, в отдельных районах города отмечены снег, метель.

Власти просят москвичей по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

По данным источников "Интерфакса", упавшими деревьями в городе повреждены не менее 25 автомобилей, несколько городских конструкций и кровля жилого дома на юго-западе Москвы.

Из-за падения дерева в Ферганском проезде в субботу пострадала 49-летняя женщина, она госпитализирована с ушибами в состоянии средней тяжести.

В столичном регионе до 18:00 воскресенья действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

Москва
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