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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Предприниматели пытались экспортировать из Приморья запрещенные к вывозу лесоматериалы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Таможенники в Приморском крае пресекли две попытки незаконного вывоза из России контейнеров с лесоматериалами, экспорт которых запрещен, сообщила в понедельник пресс-служба Находкинской таможни.

"Сотрудники Находкинской таможни пресекли вывоз трех контейнеров со 117 кубометрами шпона из березы и лиственницы. Лесоматериалы пытались вывезти через порт Восточный российские предприниматели по ранее заключенным контрактам с компаниями из США и Германии", - говорится в сообщении.

Груз будет возвращен отправителю.

Отмечается, что согласно постановлению правительства РФ от 09.03.2022 N313, эти лесоматериалы входят в перечень товаров, запрещенных к вывозу с территории России в отдельные иностранные государства и территории. Запрет на вывоз действует до 31 декабря 2022 года.

Приморский край
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