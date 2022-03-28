Дело о незаконном экспорте запчастей вертолета завели в Иркутской области

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Таможенники и сотрудники ФСБ в Иркутской области выявили незаконный экспорт оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

"Летом 2021 года жительница Иркутска и ее сообщники незаконно отправили в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона комплектующие для авиационной техники. Стоимость оборудования составила $71,2 тыс., что на тот момент превышало 5,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что ранее предпринимательница занималась подобной экспортной деятельностью, ей было известно о действующих ограничениях на вывоз товаров, которые могут использоваться при создании вооружения. Их экспорт возможен только при наличии разрешительных документов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.

"Тем не менее на этот раз руководитель организации-экспортера решила пренебречь установленными требованиями и осуществила отправку запчастей вертолета без получения лицензий", - отмечается в пресс-релизе.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 189 УК РФ (незаконный экспорт оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники).

Отмечается, что в Сибири фиксируется рост подобных преступлений. По информации начальника отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Сибирской оперативной таможни Станислава Шубина, в 2021 году было возбуждено 11 уголовных дел по фактам незаконного экспорта товаров двойного назначения, что почти втрое выше уровня 2020 года.