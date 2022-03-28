Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:41

Владивостокская таможня перешла на усиленный режим работы из-за перестройки логистики

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Владивостокская таможня перешла на усиленный режим работы на фоне перестройки логистических цепочек и переориентации цепей поставок на Дальний Восток РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Проблемные вопросы при перемещении товаров через таможенную границу обсуждались с представителями бизнеса и некоммерческими организациями на совещании во Владивостокской таможне на прошлой неделе.

"Опыт работы в условиях увеличения грузопотоков у таможни есть. С такой задачей мы достаточно успешно справлялись в прошлом году, когда значительно увеличилась нагрузка на порт Владивосток вследствие логистического кризиса. Мы готовы к возможным изменениям. Уже сейчас таможня перешла на усиленный режим работы. Основные силы направлены на сокращение и ускорение таможенных операций, на оформление в первоочередном порядке товаров первой необходимости", - заявил на совещании начальник Владивостокской таможни Олег Ануфриев, слова которого приводятся в сообщении.

При этом на Владивостокской таможне снижается доля таможенных осмотров и досмотров, в частности, осмотров с применением инспекционно-досмотровых комплексов. "Это обусловлено изменением вектора таможенного контроля на риск-ориентированные партии товаров и повышением эффективности проводимого таможенного контроля", - сказал Ануфриев.

Владивостокская таможня – крупнейшая таможня в структуре Дальневосточного таможенного управления. В зону деятельности таможни, в том числе, входят города Владивосток и Артем, Надеждинский район Приморского края, посёлки Хасанского района Приморского края, морские порты Зарубино и Посьет, железнодорожная станция Сухановка.

Владивосток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж

Сухогруз "Омский 205" подал сигнал бедствия в Черном море

Генпрокуратура РФ пообещала дать правовую оценку высказываниям из интервью Зеленского

Генпрокуратура РФ пообещала дать правовую оценку высказываниям из интервью Зеленского

Что произошло за день: воскресенье, 27 марта

РКН начал проверку в отношении российских СМИ, взявших интервью у Зеленского

Страны Персидского залива и Китай могут заменить европейцев в проекте ExoMars

Страны Персидского залива и Китай могут заменить европейцев в проекте ExoMars

Рогозин назвал приоритеты "Роскосмоса" в условиях санкций

"Роскосмос" пока не увидел необходимости возобновлять перекрестные полеты с НАСА

В России заблокировали сайты издания Bild и публициста Невзорова

Пандемия коронавируса

В России за сутки с COVID-19 госпитализированы 2 203 человека

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код