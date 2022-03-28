Владивостокская таможня перешла на усиленный режим работы из-за перестройки логистики

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Владивостокская таможня перешла на усиленный режим работы на фоне перестройки логистических цепочек и переориентации цепей поставок на Дальний Восток РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Проблемные вопросы при перемещении товаров через таможенную границу обсуждались с представителями бизнеса и некоммерческими организациями на совещании во Владивостокской таможне на прошлой неделе.

"Опыт работы в условиях увеличения грузопотоков у таможни есть. С такой задачей мы достаточно успешно справлялись в прошлом году, когда значительно увеличилась нагрузка на порт Владивосток вследствие логистического кризиса. Мы готовы к возможным изменениям. Уже сейчас таможня перешла на усиленный режим работы. Основные силы направлены на сокращение и ускорение таможенных операций, на оформление в первоочередном порядке товаров первой необходимости", - заявил на совещании начальник Владивостокской таможни Олег Ануфриев, слова которого приводятся в сообщении.

При этом на Владивостокской таможне снижается доля таможенных осмотров и досмотров, в частности, осмотров с применением инспекционно-досмотровых комплексов. "Это обусловлено изменением вектора таможенного контроля на риск-ориентированные партии товаров и повышением эффективности проводимого таможенного контроля", - сказал Ануфриев.

Владивостокская таможня – крупнейшая таможня в структуре Дальневосточного таможенного управления. В зону деятельности таможни, в том числе, входят города Владивосток и Артем, Надеждинский район Приморского края, посёлки Хасанского района Приморского края, морские порты Зарубино и Посьет, железнодорожная станция Сухановка.