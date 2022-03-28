Петербурженку приговорили к обязательным работам за непристойную съемку у собора

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Жительница Петербурга Ирина Волкова, снявшаяся без верхней одежды на фоне Исаакиевского собора, признана виновной в оскорблении чувств верующих, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Мировой судья судебного участка №40 Адмиралтейского района северной столицы назначил Волковой наказание в виде 180 часов обязательных работ, говорится в сообщении.

Дело слушалось в особом порядке.

Как сообщалось, Волкову задержали в октябре 2021 года после того, как в интернете растиражировали ее снимок на фоне Исаакиевского собора. Было возбуждено дело по ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Суд установил, что летом 2020 Волкова сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, продемонстрировав нижнее белье. Фото и видео женщина разместила в сети, чем оскорбила верующих. Также Волковой вменялся эпизод с видео на скамейке на фоне Исаакиевского собора.