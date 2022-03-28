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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Госдуме предложили причислять к соотечественникам только говорящих по-русски

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, который меняет определение соотечественников за рубежом в российском законодательстве - предлагается признавать таковыми только тех, кто владеет русским языком.

Документ (95462-8) внес в нижнюю палату первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия").

Согласно законопроекту, в первой статье закона о госполитике РФ предлагается указать, что соотечественниками за рубежом, помимо граждан России, могут признаваться только те, кто говорит по-русски.

Как следует из пояснительной записки, владение русским языком - "необходимое условие соответствия конституционному требованию к государству обеспечивать общероссийскую культурную идентичность соотечественников, проживающих за рубежом".

Как говорится в пояснительной записке, "если государство заботится о тех, кто, проживая за рубежом, сохраняет общероссийскую культурную идентичность, одним из составляющих которой является знание общего для всех россиян государственного языка России, то, естественно, в понятие "соотечественник" включить условие владения русским".

Госдума
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