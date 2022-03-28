СКР расследует факты обстрелов украинскими военными машин медпомощи

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские следователи расследуют факты обстрелов на территории Украины машин медицинской помощи украинскими военными, сообщает в понедельник сайт Следственного комитета РФ (СКР).

"По имеющейся информации, представителями вооруженных формирований Украины производятся целенаправленные обстрелы российских машин медицинской помощи, имеющих общепринятые опознавательные знаки установленного образца в виде красного креста", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению "фиксировать и расследовать факты обстрела украинской артиллерией российских медицинских машин с красным крестом в зоне проведения специальной военной операции".

"Бастрыкин поручил ГСУ СК России принять меры к установлению причастных к этому факту лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.