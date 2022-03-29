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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:32

В России с COVID-19 за сутки госпитализировали 4,9 тыс. человек

В России с COVID-19 за сутки госпитализировали 4,9 тыс. человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В России в больницы попали 4 932 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 660 случаев. Скончались 339 пациентов.

Выздоровели за сутки 47 229 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 803 тыс. 503 случая коронавирусной инфекции, 368 025 умерших и 16 млн 737 тыс. 206 выписанных.

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