Военные РФ заявили об эвакуации почти полумиллиона человек в Россию из Украины, ЛНР и ДНР

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - За сутки 19 247 человек эвакуировались в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, всего с начала специальной военной операции из опасных районов выехали уже 488 930 человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге во вторник.

"Государственную границу Российской Федерации пересекли 59 848 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 2 822 единиц", - сказал он.

Из Мариуполя Россия за сутки эвакуировала 3 135 человек, всего из города выбрались 108 802 человека, заявил Мизинцев.

Вооруженные силы Украины не выполняют обязательства по соблюдению "режимов тишины" при организации гуманитарных маршрутов для вывода местного населения из опасных районов, сказал начальник Национального центра управления обороной РФ.

"Подразделения ВСУ и батальоны неонацистов использовали "режимы тишины" для восстановления боеспособности, оборудования огневых позиций в жилых кварталах, больницах, школах и детских садах, где в качестве "живого щита" насильно удерживается мирное население", - сказал Мизинцев, говоря об обстановке в течение текущих суток.

При этом он отметил, что российские Вооруженные силы в ходе специальной военной операции на Украине выполняют свои обязательства по обеспечению безопасной эвакуации населения.

"На всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной, Вооруженные силы России продолжают выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению "режимов тишины", - сказал Мизинцев.

Он отметил, что администрации украинских населенных пунктов не оповещают местных жителей о времени и месте сбора для эвакуации.

"Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ежедневно фиксируется обстановка на гуманитарных маршрутах. Достоверно установлено, что местными администрациями оповещение граждан об открытии гуманитарных коридоров не проводилось, информация о времени и месте сбора населению в очередной раз намеренно не сообщалась", - сказал Мизинцев.

Министерство обороны РФ сообщило, что Россия принимает все меры для обеспечения гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях.

"По-прежнему сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сообщил Мизинцев.

28 марта он сказал, что турецкие специалисты обезвредили две украинские мины в проливе Босфор и в Черном море у границы с Болгарией.

26 марта Мизинцев сообщил, что при ухудшении погодных условий в северной части Черного моря есть угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств. В тот день Мизинцев сказал, что дрейфующие мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, Болгарии - через десять суток.

Во вторник Мизинцев заявил, что в украинских портах заблокированы более 60 иностранных судов.

"Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.

Он сообщил, что Вооруженные силы РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 по московскому времени открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины.

"При этом украинская сторона готовность обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора по-прежнему не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении данного вопроса", - сказал Мизинцев.

"В очередной раз призываем Международную морскую организацию и руководство компаний-судовладельцев оказать влияние на официальный Киев предпринять меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сообщил Мизинцев.