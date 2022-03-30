Власти Якутии направят 14,9 млрд рублей на устойчивое развитие региона в условиях санкций

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Утвержден первый пакет мер по обеспечению устойчивого развития республики в условиях санкций, общий объем финансирования составит 14,9 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба главы и правительства Якутии.

"Мероприятия направлены на обеспечение занятости и доходов населения, продовольственной безопасности, устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса, промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Так, власти Якутии приняли решение о докапитализации Фонда развития промышленности республики на 100 млн рублей в 2023 году, что позволит привлечь в следующем году как минимум 100 млн рублей из федерального бюджета на проекты по импортозамещению.

Для поддержки занятости и доходов населения на 72,8 млн рублей увеличено финансирование социального контракта для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан.

Кроме того, правительством республики принято решение о выделении из резервного фонда около 200 млн рублей для АО "Якутоптторг" на закуп муки.

"На прошлой неделе нами была проведена большая работа по формированию первого пакета мер по обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления. Сейчас эти меры уже сформированы и начинают реализовываться. При этом мы должны понять (...) появляются новые вызовы, связанные со строительством, подготовкой к сезонным сельскохозяйственным работам, пожароопасному сезону, организацией летнего отдыха детей. На эти вызовы правительство и республиканский оперштаб также должны оперативно реагировать", - подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.